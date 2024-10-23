Marmara'nın küçük Antalya'sı: Türkiye'nin marulu burada yetişiyor

"Geçen sene 10-12 liradan satılıyordu toptan, sonra kış gelince fiyatlar arttı"

Yakacık Köyü Muhtarı Hüseyin Yıldırım, seralarda yaklaşık 11 ay üretim yapıldığını anlatarak, "Şu anda Marmara'nın 'Küçük Antalya'sı diye tabir edilen Sakarya Vadisi'nde kışlık marul ekimindeyiz. Mart ayının 15'inden itibaren seralarımıza salatalık, domates ekiminden sonra ise kıvırcık marul ekeriz. Burası Çaltı, Geçitli, Hamitabat, Yakacık ve Tuzaklı köylerini içinde barındırıyor. Sadece bizim köyde 45 milyon ekim yapılıyor, diğer köylerle birlikte 60 milyon Kök var. Bu sene daha iyi olacak, geçen sene güzeldi. Geçen sene 10-12 liradan satılıyordu toptan, sonra kış gelince fiyatlar arttı. Kışın güzel para ediyor marul. Burada ki marullar Ankara, İstanbul, Bursa, İzmit gibi bütün büyükşehirlere gönderiyoruz" dedi.