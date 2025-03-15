Mart kapıdan baktıracak: Bahar havası gidiyor, kış geri dönüyor!

YENİ HAFTADA KIŞ GERİ DÖNÜYOR

Son verilere göre; yurt genelinde 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak. Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Yurt genelinde en düşük hava sıcaklıkları Ankara, Bolu ve Erzurum'da eksi 4; Konya'da eksi 3 derece olacak. Termometreler İstanbul'da 2, İzmir, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır'da 3, Antalya'da 6 dereceyi gösterecek.

İşte 5 günlük haritalı hava durumu...