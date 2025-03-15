Mart kapıdan baktıracak: Bahar havası gidiyor, kış geri dönüyor!
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hafta sonu yurt genelinde yağış beklenmiyor. Yeni haftada ise Türkiye yeni bir soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMELERİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Gece ve sabah saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
YENİ HAFTADA KIŞ GERİ DÖNÜYOR
Son verilere göre; yurt genelinde 18 Mart Salı gününden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek soğuk ve yağışlı hava etkili olacak. Hava sıcaklıkları salı günü kuzeybatı kesimlerinde, çarşamba günü ülke genelinde 10 ila 15 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşecek. Soğuk ve yağışlı hava 24 Mart Pazartesi gününe kadar etkili olacak. Yurdun batı kesimlerinde genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yurt genelinde en düşük hava sıcaklıkları Ankara, Bolu ve Erzurum'da eksi 4; Konya'da eksi 3 derece olacak. Termometreler İstanbul'da 2, İzmir, Samsun, Trabzon ve Diyarbakır'da 3, Antalya'da 6 dereceyi gösterecek.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...