Masalsı yolculuk başlıyor: Doğu Ekspresi biletlerinin satışa çıkacağı tarih belli oldu

'BİLET SATIŞLARI 27 EKİM'DE BAŞLAYACAK'

Bakan Uraloğlu, her biri 10 kompartımanlı, 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşan trenin 160 yolcu kapasitesine sahip olduğunu belirterek, yataklı kompartımanlarda iki kişinin konaklayabildiğini bildirdi. Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin bireysel ve tur paketleri olmak üzere 2 şekilde satışa sunulacağını kaydeden Bakan Uraloğlu, "Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla temin edilebilecek. Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. (DHA)