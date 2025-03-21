Masmavi Van Gölü'nün rengi kahverengiye döndü
Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular, Van Gölü’nü kahverengiye boyadı.
Kaynak: İHA
Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Ahlat ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.
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Yağış sonrası sel suları dere yataklarından Van Gölü’ne döküldü.
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İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 7 kilometrelik hattan dökülen sel suları sonrası Van Gölü kahverengiye boyanırken ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.
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Öte yandan, Ahlat-Tatvan kara yolunda seyahat eden sürücüler ve vatandaşlar sel suları sonrası kahverengine dönen Van Gölü kıyılarında durup oluşan manzarayı izledi.
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