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  4. Türkiye'nin masmavi cennetini unutun! Endişe veren manzara kamerada!

Masmavi Van Gölü'nün rengi kahverengiye döndü

Bitlis’in Ahlat ilçesinde yağmur ve sel sonrası dere yataklarından dökülen sular, Van Gölü’nü kahverengiye boyadı.

Kaynak: İHA
Masmavi Van Gölü'nün rengi kahverengiye döndü - Resim: 1

Meteorolojinin yaptığı uyarının ardından Ahlat ilçesinde karla karışık yağmur etkili oldu.

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Masmavi Van Gölü'nün rengi kahverengiye döndü - Resim: 2

Yağış sonrası sel suları dere yataklarından Van Gölü’ne döküldü.

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Masmavi Van Gölü'nün rengi kahverengiye döndü - Resim: 3

İlçenin Ahlat-Tatvan yolu üzerindeki 7 kilometrelik hattan dökülen sel suları sonrası Van Gölü kahverengiye boyanırken ortaya çıkan görüntü ise havadan görüntülendi.

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Masmavi Van Gölü'nün rengi kahverengiye döndü - Resim: 4

Öte yandan, Ahlat-Tatvan kara yolunda seyahat eden sürücüler ve vatandaşlar sel suları sonrası kahverengine dönen Van Gölü kıyılarında durup oluşan manzarayı izledi.

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