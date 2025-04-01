Masraflar ineklerden! Şırnak'tan yola çıktılar, 16 yılda 40 ülke gezdiler

"Bu kadar ülkeye gitmişken Avrupa'ya gitmesek olmazdı" diyen Artuç, "Daha önce turist olarak birçok ülkeye gittiğimiz için Schengen vizesi almamıza vesile oldu. Schengen vizesine başvuruda bulunduğumuzda daha önce nereye gittiğimize dair bir belge beyan edilmesi gerekiyor. Turistim, daha önce Japonya ve birçok ülkeye gittiğimi beyan ettim. Schengen vizesini daha kolay almama vesile oldu. Vizemizi aldıktan sonra Avrupa'nın 18-20 ülkesini gezdik. Yunanistan'dan giriş yaptık, Bulgaristan'dan çıkış yaptık. Avrupa'da Makedonya dahil 18-20 ülkeye gittik. Avrupa turunun ardından rotamızı Mısır'a çevirdik. Mısır tarihi eserler ile doludur. Piramitler olsun, Luksor'a gittik. Luksor zaten mücevher ile anılır. Ürdün'e gittik. Daha sonra ise Tayland'a gittik. Oraya gitmemizin amacı da, Tayland'a komşu ülkelere daha kolay bir şekilde gidebilmekti. Tayland'a komşu Lahos, Kamboçya, Vietnam'a hem kolay hem de rahat bir şekilde gidebildik. Vietnam özellikle merak ettiğim ülkelerin arasında yer alıyordu. Ancak Tayland'da kalırken Golan diye adlandırılan bir adaya feribotla gidip oradan da Vietnam'a gitmemiz gerekiyordu. Taybet Hanım orada rahatsızlandı. Onu tek başına bırakıp Vietnam'a gitmek içime sinmedi. Bende yalnız bırakamadım. Ama sağlığımız el verirse onu da tamamlayacağız. Tayland turumuz biraz yarıda kaldı. Bu durum bizi biraz üzdü. Ama olsun orayı da mutlaka görmemiz gerekiyor. Önümüzdeki sene de Fas'a gitmeyi düşünüyoruz. Oradan da Tunus'a gitmeyi planlıyoruz. Her iki ülke de Türk vatandaşlarından vize istemeyen ülkeler. Hayatımız gezmektir. Onu amaç edinmişiz, ona inanmışız" dedi.