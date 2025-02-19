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  4. MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ''şifa dağıtan'' tarifi

MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ''şifa dağıtan'' tarifi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef jürilerinden ünlü şef Mehmet Yalçınklaya "içenleri 2 güne iyileştirdiğini" iddia ettiği çorbanın tarifini verdi.

MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ''şifa dağıtan'' tarifi - Resim: 1

MasterChef Türkiye'nin sevilen şefi Mehmet Yalçınkaya, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'nin NTV ekranlarında yayımlanan 'Bambaşka Sohbetler' adlı programına konuk oldu.

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MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ''şifa dağıtan'' tarifi - Resim: 2

Memleketi olan Bolu'da hastalara ilk olarak kızılcık tarhanası çorbası yapıldığını belirten ünlü şef Mehmet Yalçınkaya "hastalananları 2 günde iyileştiriyor" iddiasında bulundu ve çorbanın tarifini canlı yayında verdi.

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MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ''şifa dağıtan'' tarifi - Resim: 3

Kızılcık meyvesinden elde edilen kızılcık tarhanası hakkında övgüler yağdıran Mehmet Yalçınkaya şu ifadelere yer verdi:

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MasterChef'in ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın ''şifa dağıtan'' tarifi - Resim: 4

"Yemek her şeyin şifası aslında. Yani çorbalar var. Mesela bizim Bolu'da kızılcık tarhanası verirler hemen. Ve ne hikmetse bol sarımsaklı kızılcık tarhanası çocukluğumuzdaki en büyük ilaçtır.

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