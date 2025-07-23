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Mavi bayraklı ünlü plajda ilginç manzara: Sıcak havaya rağmen denize girmiyorlar

Bartın'da hava sıcaklığı 36 dereceye çıkarken, mavi bayraklı İnkumu'nda deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü. Bu nedenle tatilciler denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.

Kaynak: DHA
Mavi bayraklı ünlü plajda ilginç manzara: Sıcak havaya rağmen denize girmiyorlar - Resim: 1

Kentte hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı da yüzde 70'lere kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığının 1 haftadır, 18 derece ölçüldüğü İnkumu'nda öğle saatlerine doğru sıcaklık 20 dereceye ulaştı.

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Mavi bayraklı ünlü plajda ilginç manzara: Sıcak havaya rağmen denize girmiyorlar - Resim: 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre, Türkiye'de en düşük deniz suyu sıcaklığı Bartın'ın 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı İnkumu'nda ölçüldü. 

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Mavi bayraklı ünlü plajda ilginç manzara: Sıcak havaya rağmen denize girmiyorlar - Resim: 3

Plaja gelenler, suyun soğuk olması nedeniyle soğuk denize girmek yerine kumsalda şemsiye açtı. 

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Mavi bayraklı ünlü plajda ilginç manzara: Sıcak havaya rağmen denize girmiyorlar - Resim: 4

Deniz suyunun soğuk olmasıyla birlikte boş görünen İnkumu, dronla görüntülendi. (DHA)

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