Mavi bayraklı ünlü plajda ilginç manzara: Sıcak havaya rağmen denize girmiyorlar
Bartın'da hava sıcaklığı 36 dereceye çıkarken, mavi bayraklı İnkumu'nda deniz suyu sıcaklığı 20 derece olarak ölçüldü. Bu nedenle tatilciler denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti.
Kaynak: DHA
Kentte hava sıcaklığı 36 dereceye, nem oranı da yüzde 70'lere kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığının 1 haftadır, 18 derece ölçüldüğü İnkumu'nda öğle saatlerine doğru sıcaklık 20 dereceye ulaştı.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün deniz suyu sıcaklıkları verilerine göre, Türkiye'de en düşük deniz suyu sıcaklığı Bartın'ın 3 kilometre uzunluğundaki mavi bayraklı plajı İnkumu'nda ölçüldü.
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Plaja gelenler, suyun soğuk olması nedeniyle soğuk denize girmek yerine kumsalda şemsiye açtı.
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Deniz suyunun soğuk olmasıyla birlikte boş görünen İnkumu, dronla görüntülendi. (DHA)
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