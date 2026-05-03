Mayıs ayında Uludağ'da şaşırtan görüntü: Kar kalınlığı 2 metreyi buldu!
Marmara’nın zirvesi Uludağ’da Mayıs sürprizi! Mevsim normallerinin dışına çıkan yoğun kar yağışı sonrası kar kalınlığı 2 metreyi buldu. Bu zorlu şartlara meydan okuyan Bursalı dağcılar, dondurucu soğuk ve yoğun sise rağmen 2 bin 543 metre rakımlı zirveye ulaşmayı başardı.
Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, Mayıs ayında kış mevsimini aratmayan görüntülere sahne oldu. Marmara Bölgesi’nin en yüksek noktası olan 2 bin 543 metrelik zirve, etkili olan kar yağışıyla birlikte yeniden beyaza büründü. Kar kalınlığının yer yer 2 metreyi bulduğu zirve noktası, Bursalı dağcıların nefes kesen tırmanışına ev sahipliği yaptı. Bahar aylarında kış şartlarını yaşamak isteyen profesyonel dağcı grubu, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte rotalarını Uludağ’ın zirvesine çevirdi. Yer yer diz boyunu aşan taze kar kütleleri nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken ekip, zorlu hava koşullarına rağmen geri adım atmadı. Tırmanış boyunca etkili olan sis ve dondurucu rüzgar, parkurun zorluk derecesini bir kat daha artırdı.
Büyük bir azimle 2 bin 543 metre rakımlı büyük zirveye ulaşan dağcılar, yoğun sise rağmen Türk bayrağını açarak gurur dolu anlar yaşadı. Mayıs ayında 2 metrelik karın ortasında dalgalanan ay-yıldızlı bayrak, doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Dağcılar, zirvedeki o eşsiz manzarayı ve zorlu mücadelelerini cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Uludağ'da bu mevsimde görülen kar yağışı, meteorolojik açıdan nadir bir durum olarak değerlendirilirken; dağcılar tırmanış sonrası yaptıkları açıklamada, "Mayıs ayında bu kadar yoğun bir karla karşılaşmak bizim için de sürpriz oldu. Uludağ’ın bize sunduğu bu kış güzelliği eşliğinde bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.