Mayıs ayında Uludağ'da şaşırtan görüntü: Kar kalınlığı 2 metreyi buldu!

Büyük bir azimle 2 bin 543 metre rakımlı büyük zirveye ulaşan dağcılar, yoğun sise rağmen Türk bayrağını açarak gurur dolu anlar yaşadı. Mayıs ayında 2 metrelik karın ortasında dalgalanan ay-yıldızlı bayrak, doğaseverler tarafından büyük ilgi gördü. Dağcılar, zirvedeki o eşsiz manzarayı ve zorlu mücadelelerini cep telefonu kameralarıyla ölümsüzleştirdi. Uludağ'da bu mevsimde görülen kar yağışı, meteorolojik açıdan nadir bir durum olarak değerlendirilirken; dağcılar tırmanış sonrası yaptıkları açıklamada, "Mayıs ayında bu kadar yoğun bir karla karşılaşmak bizim için de sürpriz oldu. Uludağ’ın bize sunduğu bu kış güzelliği eşliğinde bayrağımızı dalgalandırmanın gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandılar.