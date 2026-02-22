Memurluktan istifa edip hem patroniçe oldu hem de dünya markasının sahibi...

Gaziantep Belediyesindeki memurluk görevinden istifa ederek 51 yıl önce 55 metrekarelik küçük bir butikle yola çıkan Serpil Karuserci, bugün 32 ülkeye ihracat yapan dev bir moda imparatorluğunun başında. "Bebeklerime kağıttan elbiseler yaparak başladım" diyen Karuserci, aralarında İtalya'nın da bulunduğu dünya moda devlerine Gaziantep'ten gelinlik gönderiyor.