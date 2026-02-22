Memurluktan istifa edip hem patroniçe oldu hem de dünya markasının sahibi...
Gaziantep'te 5 yıl belediye memurluğu yaptıktan sonra hayallerinin peşinden giden Serpil Karuserci, bugün Türk modasını dünyada temsil ediyor! 1974'te küçük bir butikle başlayan yolculuk; 7 katlı dev bir üretim tesisine, 100 kişilik istihdama ve 32 ülkeye uzanan dev bir ihracat ağına dönüştü. İşte en çok gelinliği moda başkenti İtalya’ya gönderen Karuserci'nin, kızı Çağnur ile birlikte yazdığı "yarım asırlık" başarı hikayesi...
Gaziantep Belediyesindeki memurluk görevinden istifa ederek 51 yıl önce 55 metrekarelik küçük bir butikle yola çıkan Serpil Karuserci, bugün 32 ülkeye ihracat yapan dev bir moda imparatorluğunun başında. "Bebeklerime kağıttan elbiseler yaparak başladım" diyen Karuserci, aralarında İtalya'nın da bulunduğu dünya moda devlerine Gaziantep'ten gelinlik gönderiyor.
Gaziantep Belediyesi'nde çalıştığı 1970'li yıllarda mesai bitiminde akşam sanat okuluna giderek dikiş-nakış öğrenen Karuserci, çocuk sahibi olduktan sonra memurluktan istifa etti.
1974 yılında açtığı 55 metrekarelik dükkanda kiralık gelinlik vererek başladığı iş hayatı, bir gurbetçi ailenin özel siparişiyle yön değiştirdi. Evindeki dikiş makinesini dükkanına getiren Karuserci, o gün kendi üretiminin temellerini attı.
Bugün Şehitkamil ilçesinde 3 bin 750 metrekarelik 7 katlı dev bir tesiste üretim yapan Karuserci, markasını 54 ülkede tescil ettirmeyi başardı.