Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek gün yüzüne çıktı
Edirne'de kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen tüfek bulundu.
Kaynak: DHA
Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi 46 metreküp/saniyeye düştü. Tarihi Meriç Köprüsü'nden geçenler suyun çekildiği bölgede tüfek görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
1 / 8
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tüfeği bulunduğu yerden aldı.
2 / 8
Yapılan incelemede, tüfeğin mavzer olabileceği değerlendirildi.
3 / 8
Polis ekipleri tüfeği incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti.
4 / 8