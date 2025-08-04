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Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek gün yüzüne çıktı

Edirne'de kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin sularının çekildiği bölgede tarihi olduğu değerlendirilen tüfek bulundu.

Kaynak: DHA
Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek gün yüzüne çıktı - Resim: 1

Kuraklık nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi 46 metreküp/saniyeye düştü. Tarihi Meriç Köprüsü'nden geçenler suyun çekildiği bölgede tüfek görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek gün yüzüne çıktı - Resim: 2

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, tüfeği bulunduğu yerden aldı. 

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Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek gün yüzüne çıktı - Resim: 3

Yapılan incelemede, tüfeğin mavzer olabileceği değerlendirildi. 

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Meriç Nehri'nde sular çekildi, tarihi tüfek gün yüzüne çıktı - Resim: 4

Polis ekipleri tüfeği incelenmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim etti.

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