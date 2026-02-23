Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası
Aydın'da acil yoğun bakım hemşiresi Rümeysa Taşova, mesai bitince çiftliğe koşuyor. 13 yıllık hemşireliğinin yanına veteriner teknikerliği eğitimi de ekleyen Taşova, hayvanlarının aşısını ve doğumunu kendisi yapıyor. "Hayvanlarla büyümek bambaşka" diyen Taşova, süt geliriyle dünyayı gezmek istiyor. İlham veren bir kadının iki dünyası haberimizde.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Rümeysa Taşova (30), hayatını iki farklı ama bir o kadar anlamlı alana böldü: hastane ve çiftlik. Mesai saatlerinde kritik hastalara bakan Taşova, tatil günlerinde İzmir'in Menderes ilçesindeki aile çiftliğinde inek, dana ve koyunlarıyla ilgileniyor.
Lisede hemşirelik eğitimi alan ve 13 yıldır bu meslekte çalışan Taşova, çiftçiliği daha bilinçli yapabilmek için 2022-2024 yılları arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Teknikerliği Bölümü'nü de tamamladı.
Mezuniyetinin ardından çiftlikteki sorumluluklarını artıran Taşova, "Yaklaşık 2 senedir elime geçen her para ile kendime inek, dana, koyun alıyorum. Babam ve kardeşim bana yardımcı oluyor" dedi.
Veterinerlik stajının ardından hayvanlarına artık çok daha etkin müdahale edebildiğini vurgulayan Taşova, "Doğum yapamayan koyunlarıma ve ineklerime doğumunda yardımcı oluyorum. Ufak kistlere, bacağı kırılan koyunlara müdahale edebiliyorum, alçılarını ve aşılarını yapabiliyorum" diye konuştu. Yalnızca yetersiz kaldığı durumlarda veterinere başvurduğunu belirten Taşova, iki mesleki birikimini çiftlikte ustaca bir araya getiriyor.