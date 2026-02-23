Mesaide Hasta Bakıyor, Tatilde Koyun Doğurtuyor: Hemşire Rümeysa'nın İki Dünyası

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Acil Yoğun Bakım Servisi'nde görev yapan hemşire Rümeysa Taşova (30), hayatını iki farklı ama bir o kadar anlamlı alana böldü: hastane ve çiftlik. Mesai saatlerinde kritik hastalara bakan Taşova, tatil günlerinde İzmir'in Menderes ilçesindeki aile çiftliğinde inek, dana ve koyunlarıyla ilgileniyor.