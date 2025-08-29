Meteoroloji açıkladı: Sıcak hava dalgası geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklılları yeniden mevsim normalleri üzerine çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar bölümü, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay Kıyıları, Trabzon'un iç kesimleri ile Rize ve Artvin'in kuzeyinin yerel sağanak ve ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun iç kesimlerinde artacağı ve genel olarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
SICAKLIKLAR ARTACAK
Meteoroloji'nin 29 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında beklenen hava durumuna ilişkin raporuna göre, bir süredir mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artarak mevsim normalleri üzerine çıkacak.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
29 AĞUSTOS CUMA HAVA DURUMU