Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!

Van'da kar yağışı, Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak

Günün ilk saatlerinde Van çevresinde hafif kar yağışı, Marmara Bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında ise sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.