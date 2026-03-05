Meteoroloji bölge bölge uyardı: Sağanak yağış geri dönüyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için son hava tahminlerini paylaştı. Marmara ve Kuzey Ege için sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yeni hava durumu tahminlerini paylaştı. Tahminlere göre ülkemizin büyük bölümü parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirecek ancak bazı bölgelerde yağış bekleniyor.
Van'da kar yağışı, Marmara ve Kuzey Ege'de sağanak
Günün ilk saatlerinde Van çevresinde hafif kar yağışı, Marmara Bölgesi geneli ile Kuzey Ege kıyılarında ise sağanak yağışın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve batı kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında Türkiye genelinde radikal bir değişim beklenmiyor; değerler mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman ise orta kuvvette eseceği bildirildi.
Çığ tehlikesi ve kar erimesi uyarısı
MGM'den yapılan açıklamada, "Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.