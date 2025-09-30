Meteoroloji çok sayıda ilimiz için uyardı: Kuvvetli sağanak yağışlar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.