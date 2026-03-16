Meteoroloji gün gün açıkladı: Ramazan Bayramı'nda hava nasıl olacak?

Mevsim normallerinin altına düşecek

Mevsim normalleri civarında ve yer yer üstünde seyreden hava sıcaklıklarının, bayram süresince mevsim normallerinin birkaç derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Arife günü (19 Mart Perşembe); ülke genelinin çok bulutlu, İzmir, Aydın Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Bayramın 1'inci günü (20 Mart Cuma); ülkemiz genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.



Bayramın 2'nci günü (21 Mart Cumartesi); ülkemiz genelinin çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ve İzmir ve Aydın çevreleri dışında yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.



Bayramın 3'üncü günü (22 Mart Pazar) ise Orta Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz, İzmir, Aydın ve Erzurum çevreleri dışında ülke genelinin yağışlı geçmesi, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve doğu kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.