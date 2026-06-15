Meteoroloji haftalık hava durumunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, doğu kesimlerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeni haftaya sıcaklık artışlarıyla giriyor. Ülke genelinde az bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, bazı bölgelerimizde yerel sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Haber3.com meteoroloji ve güncel haberler servisi olarak, bölgelere göre farklılık gösteren haftalık hava durumu verilerini aktarıyoruz.