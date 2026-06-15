Meteoroloji haftalık hava durumunu açıkladı: Sıcaklıklar artıyor, doğu kesimlerde sağanak bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni haftanın hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Ülke genelinde sıcaklıkların artarak mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenirken; Akdeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun belirli kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye yeni haftaya sıcaklık artışlarıyla giriyor. Ülke genelinde az bulutlu ve güneşli bir havanın hakim olması beklenirken, bazı bölgelerimizde yerel sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Haber3.com meteoroloji ve güncel haberler servisi olarak, bölgelere göre farklılık gösteren haftalık hava durumu verilerini aktarıyoruz.
Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerine Çıkıyor
Yeni haftanın meteorolojik tablosunda öne çıkan genel değerlendirmeler ve rüzgar durumu şu şekilde tahmin ediliyor:
Sıcaklık Artışı: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde kademeli olarak artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor.
Yağış Beklenen Bölgeler: Ülke geneli parçalı ve az bulutlu geçerken; Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz (Ordu ve Giresun kıyıları hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın batı kesimlerinde sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.