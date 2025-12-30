Meteoroloji il il açıkladı: İşte yılbaşında hava durumu

31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihleri arasında bazı merkezlerde beklenen hava tahminleri şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -6, en yüksek 2 derece

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu en düşük -1, en yüksek 5 derece

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece

Konya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -1, en yüksek 8 derece

Antalya: Parçalı çok bulutlu, çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8, en yüksek 16 derece

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece

Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12, en yüksek 3 derece

Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -2 derece

Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 12 derece

Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı en düşük 2 en yüksek 6 derece.