Meteoroloji il il açıkladı: İşte yılbaşında hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni yıl için hava tahminlerini paylaştı. 31 Aralık itibariyle hava sıcaklıklarının azalacağı, iç kesimlerde kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor. İşte yılbaşında hava durumu...
Meteoroloji tahminlerine göre hava sıcaklığı 31 Aralık (yarın) itibarıyla kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalarak mevsim normallerinin altına inecek. Alçak basınç merkezinin etkisiyle genellikle çok bulutlu ve yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Yağışların Akdeniz ve Ege Bölgesi kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur, iç kesimlerde ise kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının; kuzey kesimlerden başlayarak ülke genelinde azalması ve mevsim normalleri altında seyretmesi bekleniyor.
FIRTINA UYARISI
Rüzgarın çarşamba günü Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden etkili olacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü ise Akdeniz ile İç Anadolu’nun güneyinde kuzeyli, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
31 Aralık 2025 ve 1 Ocak 2026 tarihleri arasında bazı merkezlerde beklenen hava tahminleri şöyle:
Ankara: Çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -6, en yüksek 2 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu en düşük -1, en yüksek 5 derece
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, çarşamba günü yağmurlu, en düşük 0, en yüksek 10 derece
Konya: Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı, en düşük -1, en yüksek 8 derece
Antalya: Parçalı çok bulutlu, çarşamba günü sağanak yağışlı, en düşük 8, en yüksek 16 derece
Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak yağmurlu, en düşük 4, en yüksek 14 derece
Diyarbakır: Çok bulutlu, kar ve karla karışık yağmurlu, en düşük -12, en yüksek 3 derece
Erzurum: Çok bulutlu, yer yer yoğun olmak üzere kar yağışlı, en düşük -16, en yüksek -2 derece
Trabzon: Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı, en düşük 2, en yüksek 12 derece
Samsun: Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı en düşük 2 en yüksek 6 derece.
31 Aralık - 6 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları