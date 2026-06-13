Meteoroloji il il uyardı: Önce sağanak ardından kavurucu sıcaklar geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu başta olmak üzere yurt genelinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Batı kesimlerde hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece birden azalacak. Pazar günü itibariyle sıcaklıklar kademeli olarak yükselişe geçecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurt genelinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış, fırtına ve ani sıcaklık düşüşlerine karşı vatandaşları uyardı. Yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Batı bölgelerinde hava sıcaklıkları 5 ila 7 derece birden düşerken, rüzgarın Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında 60 km/saate varan hızlarda fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı
Yağışların etki alanı oldukça geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Meteoroloji raporuna göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu genelinde yağışlar yerel olarak kuvvetli şiddette kendini gösterecek. Ayrıca Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum, Tokat ve Hatay'ın batı kesimlerinde yaşayan vatandaşların ani sel, heyelan ve su baskınlarına karşı ekstra tedbirli olması gerekiyor. Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğu kesimleri de sağanak yağışın etkisine girecek.
Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Sıcaklıklar Yeniden 30 Derecenin Üzerine Çıkacak
Pazar günü itibariyle hava sıcaklıkları kademeli olarak yükselişe geçecek. İstanbul'da sıcaklık salı ve çarşamba günü 31 dereceye ulaşacak.
13 - 19 Haziran tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları