Meteoroloji il il uyardı: Önce sağanak ardından kavurucu sıcaklar geliyor!

Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı

Yağışların etki alanı oldukça geniş bir coğrafyayı kapsıyor. Meteoroloji raporuna göre; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu genelinde yağışlar yerel olarak kuvvetli şiddette kendini gösterecek. Ayrıca Edirne'nin güneyi, Çanakkale, Adana, Osmaniye, Çorum, Tokat ve Hatay'ın batı kesimlerinde yaşayan vatandaşların ani sel, heyelan ve su baskınlarına karşı ekstra tedbirli olması gerekiyor. Gaziantep, Kilis çevreleri ve Van’ın doğu kesimleri de sağanak yağışın etkisine girecek.

Rüzgârın; Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.