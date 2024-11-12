Meteoroloji il il uyardı: Türkiye yağışlara teslim olacak, kış asıl şimdi geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.