Meteoroloji il il uyardı: Türkiye yağışlara teslim olacak, kış asıl şimdi geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin geneli üst üste soğuk ve sağanak yağışların etkili olacağı günler yaşayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
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Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
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Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
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