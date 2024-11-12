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Meteoroloji il il uyardı: Türkiye yağışlara teslim olacak, kış asıl şimdi geliyor

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin geneli üst üste soğuk ve sağanak yağışların etkili olacağı günler yaşayacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji il il uyardı: Türkiye yağışlara teslim olacak, kış asıl şimdi geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ile Van ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Türkiye yağışlara teslim olacak, kış asıl şimdi geliyor - Resim: 2

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Van ve Hakkari çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor. İç kesimlerde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Türkiye yağışlara teslim olacak, kış asıl şimdi geliyor - Resim: 3

Hava sıcaklıklarının doğu kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

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Meteoroloji il il uyardı: Türkiye yağışlara teslim olacak, kış asıl şimdi geliyor - Resim: 4

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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