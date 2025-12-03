Meteoroloji tarih verdi: Yeni yağışlı hava dalgası geliyor!
Meteoroloji'nin tahminlerine göre, bugün yurt genelinde yağış beklenmiyor. Cuma günü itibariyle yeni bir yağışlı hava sistemi geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle güneyli, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
YENİ YAĞIŞLI HAVA DALGASI GELİYOR
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Türkiye cuma günü itibariyle yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girecek. Hafta sonu yağışlar tüm yurdu saracak. Ardahan, Kars, Ağrı ve Erzurum'da ise kar yağışı etkili olacak.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
3 - 9 Aralık tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları
3 Aralık Çarşamba hava durumu tahmini haritası