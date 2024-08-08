Meteoroloji uyardı: Bir yanda sıcaklar, diğer yanda yağış

Burdur çevreleri, Akdeniz’in Toroslar kesimi, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kırklareli’nin kıyı kesimleri ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyı kesiminde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.