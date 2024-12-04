Meteoroloji uyardı: Bu illerimiz Sibirya soğuğunu yaşayacak
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu uyarısında Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olmasına rağmen Marmara'da hızı 60 km'ye kadar çıkabilecek bir fırtına ve arkasından kar beklendiği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Antalya, Isparta, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinin yüksekleri ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Öte yandan Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), dünya genelinde hava sıcaklıklarını düşüren 'La Nina' hava olayının bu kış yeniden etkili olacağını duyurmuştu. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, La Nina dönemine girildiğini ve sert bir kış yaşanacağını belirtti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının cumartesi gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak yurt genelinde 10 ila 15 derece, Karadeniz Bölgesi'nde yer yer 18 derece azalarak mevsim normalleri altına ineceğini duyurdu. Beklenen soğuk hava dalgası, hafta boyunca etkili oldu. TÜBA Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.