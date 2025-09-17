Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye artık sonbahara geçiş yapıyor. Bazı illerimizde gök gürültülü sağanak yağışlar beklenirken, yağışlar önümüzdeki günlerde adım adım yurt geneline yayılacak. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz ile Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
18-24 Eylül tarihleri arası hava durumu tahmin haritası
18 Eylül Perşembe günü hava durumu tahmin haritası