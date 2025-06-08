Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak!
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek. Yeni haftada bazı illerimizde hava sıcaklığı 40 dereceye ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI 40 DERECEYE ULAŞACAK
Meteoroloji'nin orta vadeli tahminlerine göre, 8-14 Haziran tarihleri arasında hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yeni haftada Aydın, Kahramanmaraş, Adıyaman, Kilis, Diyarbakır ve Batman'da sıcaklıklar 40 dereceye ulaşacak.
8 HAZİRAN PAZAR HAVA DURUMU