Meteoroloji uyardı: Bu illerimizde hava sıcaklığı 40 dereceye çıkacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batısı ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun parçalı, yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç, Denizli'nin güney ve Burdur'un batı kesimleri ile Hakkâri çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.