Meteoroloji uyardı; hava sıcaklıklarına kanmayın; sağanak yağışlar geliyor
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları Türkiye genelinde mevsim normallerinin üstünde seyremeye devam etse de pek çok ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor... İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kıyı Ege ile Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Erzurum, Muş ve Bitlis'in doğu ilçeleri, Kars, Ağrı ve Van'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
9 - 15 Kasım tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları
