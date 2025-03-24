Meteoroloji uyardı: Şiddetli sağanak yağışlar geri dönüyor
Meteoroloji'den alınan hava durumu tahminlerine göre Türkiye genelinde hafta boyunca hava sıcaklıkları artmaya devam edecek. Ancak Cuma günü itibariyle kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ile Bursa, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli, Kütahya ve Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney, Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Ancak hafta boyunca hava sıcaklıkları artacak olsa da Cuma günü itibariyle şiddetli sağanak yağışlarbatı illerimizden başlamak üzere Türkiye'yi yeniden etkisi altına alacak.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
25 - 31 Mart arası hava durumu tahmin haritaları