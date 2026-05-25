Meteoroloji uzmanı Adil Tek'ten Kurban Bayramı tatili için yağış uyarısı
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, Kurban Bayramı hava durumu tahminlerini açıkladı. Türkiye'yi etkileyen yağışlı sistem etkisini yitirirken, İstanbul'da bayramın ikinci günü sağanak yağış bekleniyor. Bayram dönüşü yollarda yağış riski bulunmazken, bu yazın geçen yıla göre daha az ekstrem sıcaklarla geçeceği öngörülüyor.
Son 10 gündür Türkiye genelinde sel, fırtına ve doluya neden olan "Omega blokajı" kaynaklı kuvvetli yağış sistemi nihayet etkisini kaybediyor. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yaklaşan Kurban Bayramı süresince Türkiye genelinde ve İstanbul'da beklenen hava durumu tahminlerini paylaştı. Alınan bilgilere göre bayramın ilk günü ülke genelinde ağırlıklı olarak güneşli bir hava hakim olurken, İstanbul başta olmak üzere bayramın ikinci günü yağışlar yeniden kendini gösterecek.
Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in değerlendirmelerine göre mega kent İstanbul'da bayram süresince değişken bir hava durumu gözlemlenecek. İstanbul'da gün gün hava durumu beklentisi şöyle:
Arife Günü ve Bayramın 1. Günü: Arife günü az bulutlu ve 24-25 derece civarında bir sıcaklık beklenirken, öğleden sonra hafif yağmur geçişleri olabilir. Bayramın ilk günü ise yağış beklenmiyor; bayram namazı saatlerinde hava açık ve gün boyu 26-27 derecelerde seyredecek.
Bayramın 2. ve 3. Günü: Perşembe gününe denk gelen bayramın ikinci gününde yağışlar yeniden başlayacak ve gökyüzü çok bulutlu olacak. Cuma günü ise hava genel olarak açık geçse de öğleden sonraları hafif yağmur geçişi ihtimali bulunuyor.
Bayramın 4. Günü ve Dönüş Yolu: Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da yağışlar tamamen kesilerek yerini 27-28 derecelik sıcak ve güneşli bir havaya bırakacak. Ayrıca bayram dönüşü yollarda sürücüleri zorlayacak herhangi bir yağış riski öngörülmüyor.
Türkiye Geneli ve 2026 Yaz Sezonu Beklentisi
Bayramın ilk günü Türkiye genelinde büyük oranda açık ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.
Sadece Batı Akdeniz ve Güney Ege kıyılarında kısa süreli yağış geçişleri görülebilir.