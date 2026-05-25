Meteoroloji uzmanı Adil Tek'ten Kurban Bayramı tatili için yağış uyarısı

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek'in değerlendirmelerine göre mega kent İstanbul'da bayram süresince değişken bir hava durumu gözlemlenecek. İstanbul'da gün gün hava durumu beklentisi şöyle:



Arife Günü ve Bayramın 1. Günü: Arife günü az bulutlu ve 24-25 derece civarında bir sıcaklık beklenirken, öğleden sonra hafif yağmur geçişleri olabilir. Bayramın ilk günü ise yağış beklenmiyor; bayram namazı saatlerinde hava açık ve gün boyu 26-27 derecelerde seyredecek.

Bayramın 2. ve 3. Günü: Perşembe gününe denk gelen bayramın ikinci gününde yağışlar yeniden başlayacak ve gökyüzü çok bulutlu olacak. Cuma günü ise hava genel olarak açık geçse de öğleden sonraları hafif yağmur geçişi ihtimali bulunuyor.

Bayramın 4. Günü ve Dönüş Yolu: Cumartesi gününden itibaren İstanbul'da yağışlar tamamen kesilerek yerini 27-28 derecelik sıcak ve güneşli bir havaya bırakacak. Ayrıca bayram dönüşü yollarda sürücüleri zorlayacak herhangi bir yağış riski öngörülmüyor.