Meteoroloji uzmanı müjdeyi verdi: Yağmur geliyor!

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Mühendisi Adil Tek, meteorolojik koşulları değerlendirerek hafta boyunca beklenen hava durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Tek, "Bugün itibariyle bu sıcaklık değerleri en yüksek seviyesini çıkıyor. Kuzey Afrika üzerindeki akış devam ediyor ki şu anda o akışla birlikte ayrıca İstanbul'da poyrazdan esen rüzgar da kesilmiş vaziyette. Şu anda rüzgar güneyli yönlendirmesi ve bugün İstanbul çok daha düne göre sıcak olacak gözüküyor. Şu anda İstanbul Sancaktepe'de ölçülen bir sıcaklık değeri var. 36 derecelere yaklaşmış vaziyette. İlerleyen saatlerde bu sıcaklık değerlerinin 38-39 derecelere çıkma olasılığı bulunuyor. Yer yer İstanbul'da sıcaklıkların 40 dereceye yaklaşması bugün için muhtemel gözüküyor. Bu sıcak hava dalgası İstanbul'la birlikte tabii ki Marmara'nın genelini hatta işte Karadeniz kadar etkisini sürdürüyor. Bugün de sürdürecek. Tabii ki güney illerimizde sıcaklık değerlerini 40 derecenin üzerine çıktığını rahatlıkla söyleyebiliriz ki İzmir'de bugün için 40 derecelere yaklaşan ve üstüne çıkacak yerleri var. Yine Akdeniz'de yükselen sıcaklıklar var ama beraberinde nem değerleri de yükseliyor. Güneydoğu Anadolu'da dün için Gaziantep yağışını açacak 43 dereceleri bulmuştuk. Bugün artık kırk 45 dereceleri ve üstlerine çıkma olasılığı bulunuyor. Ki o bölgeler için rekor sıcaklık olabilir. Bugün için yani Güneydoğu Anadolu için yani ülkemiz için Güneydoğu bölgesinde sıcaklık yerlerine bugün ulaşılabilir" ifadelerini kullandı.