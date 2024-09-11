Meteoroloji uzmanı tarih vererek açıkladı: İstanbul bu yıl kara kavuşacak mı ?
Meteoroloji uzmanı Dr. Güven Özdemir, son birkaç yıldır "kar hasreti" ile yaşayan İstanbul için tarih vererek uyardı.
Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, kış aylarının nasıl geçeceğine dair ipuçlarını paylaştı. "Mevsim itibarıyla havalar yavaş yavaş soğuyacak" diyen Dr. Özdemir, senenin ilk karının ne zaman yağacağını, İstanbul'da kar yağışının görülüp görülmeyeceğini söyledi.
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Ekol Haber'de yer alan habere göre; Marmara ve Ege Bölgesi'nde bugün için kuvvetli yağışın görüleceğini ifade eden Dr. Güven Özdemir, kasım ayından itibaren havaların soğuyacağını belirtti.
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Kasım ayı itibarıyla havaların soğumaya başlayacağını söyleyen Dr. Özdemir, "İstanbul'a 15 Aralık'tan önce kar yağmaz. Aralık ayının sonlarına doğru kar yağışını bekliyoruz. Bu kar yağışı İstanbul'un yüksek kesimlerinde görülebilir" dedi.
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