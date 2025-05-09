Meteoroloji uzmanından hafta sonu planı olanlara kötü haber

Cumartesi günü ülkenin iç ve kuzey kesimlerinde gök gürültülü sağanak görüleceğini ifade eden Özdemirci, şu ifadeleri kullandı: "Özellikle cumartesi günü için kuvvetli yağış alacak illerimiz de var. Ankara, Eskişehir, Çankırı, Kırıkkale, yine Karadeniz Bölgesi'nden Bolu çevrelerinde. Bir de Orta Karadeniz, yani Samsun, Ordu, Çorum, Amasya ve Tokat çevrelerinde yağışların kuvvetli olmasını bekliyoruz. Yine Marmara'da da Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak. Cumartesi günü için Marmara'da kuzeydoğu yönünden kuvvetli rüzgar bekliyoruz. Ülkemizin iç kesimlerinde ise güneybatı yönünden kuvvetli rüzgar göreceğiz"