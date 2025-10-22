Meteoroloji uzmanından kritik uyarı: Şiddetli yağışlar tüm Türkiye'yi vuracak!

"Cumartesi günü ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz"

Perşembe ve pazar günleri arasında yağış beklendiğini belirten Tekin, perşembe günü Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış görüleceğini dile getirdi. Tekin, "Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Eskişehir çevrelerinde yağışları görmek mümkün olacak. Cuma günüyle devam edecek olursak Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinde yağışların gerçekleşmesini bekliyoruz. Cuma günü özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinin Karadeniz'e bakan kesimlerinde ise yağışlar kuvvetli olacak. Yine kuvvetli yağışa karşı tedbirli olunmalı. Yine Cuma günü ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinde Batı Karadeniz'in batısı, Marmara ve Kuzey Ege'de rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde, saatte zamanla hızını 80 kilometreye çıkarabilir. Kuvvetli rüzgarın, yer yer fırtınanın sebep olabileceği çatı uçması, ağaç devrilmesi, denizde ise fırtınaya karşı vatandaşlarımızın tedbirli olmalarını istiyoruz. Cumartesi günü ise yine ülkemizin büyük bir bölümünde yağışları göreceğiz. Pazar günü ise bu yağışlı sistem ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinde kendini gösterecek. Yeni haftanın ilk günü ise yağışlı sistem ülkemizi terk etmiş olacak" diye konuştu.