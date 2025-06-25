Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarı: Önce kavurucu ıcaklıklar ardından da yağmur geliyor!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre, ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 37 dereceye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hafta sonu ise yeni bir yağışlı hava dalgası geliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
AKOM'DAN İSTANBULLULARA UYARI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yaptığı açıklamada, "Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir." denildi.
BU SAATLERE DİKKAT
AKOM tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çarşamba gününden cuma gününe kadar süreceği öngörülen Sıcak hava dalgası nedeniyle, İstanbul'un farklı bölgelerinde sıcaklıkların 34-37 C aralığına kadar yükseleceği beklenmektedir.
Tehlikeli sıcaklıkların etkili olacağı bu günler, güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ila 16.00 saatleri arası güneş çarpması açısından en riskli zamanlardır."
Ayrıca yapılan uyarıda, "Başta yaşlılar, hamileler, çocuklar ile astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin güneşli ortamlarda bulunmamaya özen göstermeleri tavsiye edilmektedir." denildi.