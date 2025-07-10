Meteoroloji'den 11 kente uyarı: Bunaltan sıcakların ardından yağış geliyor
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, 11 ilde sağanak ve gök gürürtülü sağanak yağış bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak, Bartın, Ardahan, Kars ve Iğdır çevreleri ile Van’ın doğu, Artvin, Trabzon ve Rize’nin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
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Meteoroloji'nin haftalık hava raporuna göre, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerde azalacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...
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11 - 17 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...
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11 Temmuz Cuma günü hava durumu tahmin haritası
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