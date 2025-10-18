Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.