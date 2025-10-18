Meteoroloji'den 3 bölge için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den alınan tahminlerine göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri civarında seyredecek. Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.
Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege'nin kuzey kıyıları ve Batı Karadeniz'in batısının sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
18 - 24 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları
18 Ekim Cumartesi hava durumu tahmin haritası
