Meteoroloji'den 81 il için kritik uyarı: Fırtına, sağanak ve toz taşınımı bir arada!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre Türkiye genelinde sıcaklıklar düşerken; fırtına, kuvvetli sağanak ve toz taşınımı etkili olacak. İç Anadolu’nun doğusundan Doğu Karadeniz’e kadar birçok bölgede sel ve su baskını riski bulunurken, Güneydoğu Anadolu’da çamur yağışı ve hava kalitesinde azalma bekleniyor. İşte il il, bölge bölge haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Türkiye genelinde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları aniden düşerken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) fırtına, kuvvetli sağanak ve toz taşınımı konusunda vatandaşları uyardı.
Yapılan son değerlendirmelere göre, özellikle iç ve doğu kesimlerde sıcaklıkların 4 ila 6 derece azalması bekleniyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin edilirken; Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Ankara ve Eskişehir hariç), Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Sel ve Su Baskını Riski Bulunan Bölgeler
Yağışların; İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş’ın batısı, Bitlis, Van, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yaşayan vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı üst düzeyde tedbirli olması gerekiyor.
Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı
Rüzgarın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu bölgelerde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşüş ve çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı. Gece saatlerinde ise Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz genelinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
