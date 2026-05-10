Meteoroloji'den çifte uyarı: Günlerce çamur yağacak!
Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerine çıkarken, yeni haftada yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor. Ayrıca Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozunun 10 gün boyunca Türkiye'yi etkisi altına alacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan tahminlere göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü beklenirken, sağanak yağışların geniş bir alana yayılacağı tahmin ediliyor.
Tahminlere göre; Trakya, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile İstanbul’un Avrupa Yakası, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden; sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.
Yağışlı havaya rağmen hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildirildi.
Öte yandan Kuzey Afrika kaynaklı yoğun çöl tozunun yurt genelinde 10 gün boyunca etkili olması bekleniyor. Uzmanlar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve özellikle solunum yolu rahatsızlığı olan vatandaşların bu süreçte dikkatli olması gerektiğini vurguladı.