Meteoroloji'den çok sayıda il için yağış uyarısı: İki kentte kuvvetli olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı Akdeniz, Tekirdağ, İzmir, Aydın, Muğla, Afyonkarahisar, Kütahya, Zonguldak, Bolu, Düzce, Erzincan, Tunceli çevreleri, Kırklareli'nin kıyı kesimleri, Ankara ve Eskişehir’in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Erzurum'un batısının yağmur ve sağanak yağışlı, Güney Ege kıyıları ile Batı Akdeniz kıyılarının gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.