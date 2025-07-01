Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hafta boyunca çok sayıda ilimizde gökgürültülü sağanak yağışlar beklenirken özellikle iç ve doğu kesimlerde hava sıcaklıklarının 6 derece daha artacak. İşte yağış beklenen illerimiz ve haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan kuvvetli rüzgar uyarısında "Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ile Kahramanmaraş ve Adıyaman çevrelerinde kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.
Diğer yandan hava sıcaklığının, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 6 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
2 - 8 Temmuz tarihleri arası Türkiye geneli hava tahmin haritaları...