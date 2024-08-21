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Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre çok sayıda ilimizde sağanak yağışlar bekleniyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Çankırı ve Sinop çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı - Resim: 2

Yağışların; Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklenirken, Meteoroloji'den yayınlanan uyarı mesajında "Yağışların, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

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Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı - Resim: 3

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den çok sayıda ilimiz için sağanak yağış uyarısı - Resim: 4

Rüzgarın genellikle kuzeyli, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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