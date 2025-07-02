Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Meteoroloji'nin son hava durumu tahminlerine göre Karadeniz'in büyük bir kesiminde sağanak yağışlar bekleniyor. Ülkemizin batı illeri aşırı sıcakların etkisi altındayken, diğer illerde hava sıcaklıkları düşüyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Ordu çevreleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların özellikle Trabzon'un batı, Giresun'un doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 1-3 derece altında, yurdun batı ve güney kıyılarında normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Meteoroloji'den yapılan "kuvvetli rüzgar" uyarısında "Rüzgarın, Marmara’nın güneyi, Ege kıyıları, İç Anadolu ve Doğu Akdeniz'in doğusu ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.
İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri