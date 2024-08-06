Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı
Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışlar beklenirken, ülke genelinde sıcaklıklar yeniden "bunaltıcı" seviyeye yükselecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
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Ülkemizin diğer illerine ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.
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Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
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