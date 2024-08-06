Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.