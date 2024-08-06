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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji'den alınan son hava durumu raporuna göre Karadeniz'in doğusunda sağanak yağışlar beklenirken, ülke genelinde sıcaklıklar yeniden "bunaltıcı" seviyeye yükselecek. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son hava durumu değerlendirmelerine göre bugün öğleden sonra Orta ve Doğu Akdeniz Toroslar kesimleri, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. 

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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı - Resim: 2

Ülkemizin diğer illerine ise az bulutlu ve açık bir hava hakim olacak.

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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı - Resim: 3

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağışlar ve yüksek sıcaklık uyarısı - Resim: 4

Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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