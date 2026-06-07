Meteoroloji'den hem sıcak hem kuvvetli yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat!

Karadeniz'in İç Kesimleri ile Doğu Anadolu'da Yağış Geçişleri

Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az çok bulutlu bir hava beklenirken, hem Batı hem de Orta ve Doğu Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde öğle saatleri itibarıyla yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri yaşanması tahmin ediliyor.