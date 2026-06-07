Meteoroloji'den hem sıcak hem kuvvetli yağış uyarısı: Bu saatlere dikkat!
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurt genelinde hava sıcaklıkları 30 derece civarında seyredecek. Bazı bölgelerde ise yerel kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) güncel hava durumu tahminlerini açıkladı. Yurt genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmezken; Edirne, Kırklareli, Afyonkarahisar, Isparta, Muş, Ağrı ile Karadeniz'in iç kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Marmara, Ege ve Akdeniz'de Öğleden Sonraya Dikkat
Günün ilk saatlerinde parçalı bulutlu geçecek olan Marmara Bölgesi'nde, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar yüzünü gösterecek. Benzer bir tablo Ege ve Akdeniz'de de yaşanacak. Afyonkarahisar çevreleri, Akdeniz'de ise Isparta ve yüksek kesimlerdeki Toroslar mevkii öğleden sonra yerel sağanak yağışların etkisi altına girecek.
Karadeniz'in İç Kesimleri ile Doğu Anadolu'da Yağış Geçişleri
Karadeniz Bölgesi genelinde parçalı ve az çok bulutlu bir hava beklenirken, hem Batı hem de Orta ve Doğu Karadeniz'in özellikle iç kesimlerinde öğle saatleri itibarıyla yerel gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.
Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise Muş, Ağrı çevreleri ile Van ve Bitlis'in kuzey ilçelerinde kısa süreli sağanak yağış geçişleri yaşanması tahmin ediliyor.
İç Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise yağış beklenmiyor; bu bölgelerde gün boyunca parçalı ve az bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.