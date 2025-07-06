Meteoroloji'den hem sıcak hem sağanak uyarısı
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde seyredecek. 10 ilde ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan, Artvin çevreleri ile Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri, Erzurum, Ağrı, Van ve Hakkari'nin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Erzurum'un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının tüm yurtta 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Erzurum’un doğusu, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
7-13 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük haritalı hava durumu...