Meteoroloji'den hem sıcak hem sağanak uyarısı
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. 7 ilde ise sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeydoğu, iç ve güney kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri (Toroslar Mevkii), Kars ve Ardahan çevreleri, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimleri ile Erzurum'un kuzey ve doğu, Ağrı'nın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
18-24 Temmuz tarihleri arasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İşte 5 günlük hava durumu...
18 Temmuz Cuma günü hava durumu tahmin haritası