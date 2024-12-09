Meteoroloji'den il il uyarılar: Bu hafta kışı yaşayacağız

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in(Sinop hariç)yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.