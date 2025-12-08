Meteoroloji'den kar, sağanak ve fırtına uyarısı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'da ise kar yağışı bekleniyor. Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında rüzgarın hızı 60 kilometreye kadar çıkacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz'in doğu kesimleri, Batı Karadeniz ile Doğu Anadolu (Erzincan, Erzurum, Ardahan, Van ve Iğdır Hariç), Güneydoğu Anadolu(Şanlıurfa hariç) ve Giresun çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Giresun'un iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek olan yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin ve Adana çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle yurdun batı kesimlerinde kuzeyli, doğusunda güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
UVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Batı Karadeniz kıyıları ile Mersin, Adana, Bingöl, Muş ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz ve Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
8 - 14 Aralık tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları