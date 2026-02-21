Meteoroloji'den kritik hafta sonu uyarısı: Kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden (MGM) alınan tahminlere göre, Türkiye'nin batısında sağanak yağış, doğusunda ise toz taşınımı bekleniyor. Ege ve Marmara'da rüzgarın hızının 60 kilometreye kadar çıkacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde ancak yağmur etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre Türkiye, bugün batıdan gelen yağışlı sistemin etkisi altına giriyor. Sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyretse de, kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış yaşamı olumsuz etkileyebilir.
Hava sıcaklıklarının bugün yurt genelinde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile Düzce, Zonguldak ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Kıyı Ege ile Edirne çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Marmara ve Ege için fırtına uyarısı
Rüzgarın, Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de sabah ve öğle saatlerinde güneybatı yönlerden, akşam saatlerinden itibaren zamanla Marmara'nın batısında kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Toz taşınımı
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşınımı bekleniyor.