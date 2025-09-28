Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 17 il için sarı alarm verildi
Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları mevsim normalleri altında seyredecek. Yarın kuvvetli yağış beklenen 17 il için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının, yurdun kuzey kesimlerinde mevsim normallerinin 2-4 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
YARINA DİKKAT! 17 İLDE SARI ALARM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Eylül Pazartesi günü kuvvetli yağış beklenen 17 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte o iller:
Aydın, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Manisa, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce.
29 Eylül - 5 Ekim tarihleri arası hava durumu tahmin haritaları