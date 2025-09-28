Meteoroloji'den kritik uyarı: İstanbul dahil 17 il için sarı alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Marmara, Batı Karadeniz ile İzmir'in kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.