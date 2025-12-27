  1. Anasayfa
  4. Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı: 38 ilde sarı ve turuncu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kar yağışı beklenen 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Kaynak: Haber3.com Haber Merkezi
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

38 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yoğun kar yağışı beklenen 38 il için sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.

Turuncu kod uyarısı yapılan iller:

Bartın, Bingöl, Bitlis, Bolu, Düzce, Hakkari, Kastamonu, Muş, Şırnak, Van, Zonguldak.

Sarı kod uyarısı yapılan iller:

Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Karabük, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Nevşehir, Niğde, Rize, Sakarya, Siirt, Sinop, Sivas, Trabzon, Tunceli, Yozgat.

27 Aralık - 2 Ocak tarihleri arası hava durumu tahmini haritaları

