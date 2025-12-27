Meteoroloji'den kuvvetli kar yağışı uyarısı: 38 ilde sarı ve turuncu alarm verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarında gök gürültülü sağanak, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde pus ve yer yer sis bekleniyor.