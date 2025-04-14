Meteoroloji'den kuvvetli yağış, fırtına ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevreleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar bekleniyor. Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'da ise toz taşımı etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Kırıkkale, Aksaray, Kırşehir ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde kuvvetli olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Tunceli, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklenmektedir.
HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Hakkari, Bitlis, Bingöl, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI: Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ZİRAİ DON UYARISI: Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, İç Anadolu, İç Ege, Göller Yöresi, Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da zirai don hadisesi beklendiğinden tarımsal faaliyetlerle uğraşan vatandaşlarımızın, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından il ve ilçelere yönelik hazırlanan sıcaklık tahminlerini dikkatle takip etmeleri ve zirai don riskine karşı gerekli tedbirleri almaları önem arz etmektedir.
14 - 20 Nisan arası hava tahminleri...